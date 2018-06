Amet: ettevõtjad pole alkoreklaami piiranguid piisavalt hoolsalt jälginud

Alkoholireklaami järelevalvet teostab Eestis tarbijakaitseamet. Tarbijakaitseameti turujärelevalve osakonna juht Hanna Turetski ütles, et tarbijakaitseamet on saanud mitmeid vihjeid ning on kaardistamas hetkeolukorda. „Esialgselt saab öelda, et paraku ei ole ettevõtjad uusi alkoholireklaami nõudeid piisava hoolsusega jälginud,“ nentis Turetski.

Saku Õlletehase juht Jaan Härms ütles, et nende poole pole tarbijakaitseamet pöördunud. Ta lisas, et uus alkoholi- ja reklaamiseadus on kehtinud alles nii lühikest aega, et mõju veel hinnata ei saa. Tema sõnul mõjutab Saku õlletehase müüki ja tegevust laiemalt nii jaanipäeva eel kui ka pikemas perspektiivis oluliselt Eestis kehtestatud ülikõrge aktsiis, mistõttu kolmandik koduturu müügist toimub juba Läti piiril.

"Pikaajalises plaanis võivad ühe ohuna hakata kodumaiste brändide arvelt võitma rahvusvahelised brändid, kelle välireklaam saab rahvusvahelise telepildi kaudu ikka meieni jõuda, näiteks sponsorlus spordivõistlustel," märkis Härms.

Härms rääkis, et näiteks saavad nad edaspidi välireklaamis kasutada vaid ettevõtte nime – Saku Õlletehas - , mitte enam konkreetsete lahjade alkohoolsete jookide brände. "Telereklaamides tuleb teha olulisi muutusi, senist lugude jutustamist enam kasutada ei saa," nentis ta.

Ta lisas, et näiteks raadioreklaamides on Saku senigi kasutanud peamiselt alkoholivabasid jooke, lähtudes põhimõttest, et raadiot kuulav inimene on tihti ka autoroolis ning sinna sobib vaid alkoholivaba jook.

1. juunist jõustusid reklaamiseaduse muudatused, mis piiravad oluliselt alkoholireklaami. Lisaks varasematele piirangutele keelustati muudatusega täielikult alkoholi välireklaam ja reklaam sotsiaalmeedias ning piirati veelgi alkoholireklaami televisioonis, raadios ja ajakirjades.

Alkoholireklaamides on nüüd lubatud edastada vaid neutraalset teavet, välistatud on inimeste näitamine, atmosfääri kirjeldamine ja lugude jutustamine. Reklaamipiirangut raadios ja televisioonis pikendati kella 21lt 22ni. Keelatud on ka happy hour`ite korraldamine.