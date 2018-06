Uutes Panama paberites on staare jalgpalluritest kuni märulikangelasteni

Kolmapäeval avalikuks tulnud leke puudutab 1,2 miljonit dokumenti ning e-kirja, mis Mossack Fonseca büroo töötajad klientide ja nende esindajatega vahetasid.

Kui eelmise hiigellekke ajal avalikuks tulnud dokumendid puudutasid ajavahemikku 1970ndate lõpust kuni 2016. aasta alguseni, siis nüüdne leke puudutab oluliselt kitsamat ajavahemikku.

Üle 95 protsendi dokumentidest pärineb 2016. ja 2017. aastast. Nende kahe aasta sisse mahub aeg, mis eelnes napilt esimese lekke avalikuks tulekule, infolekkele järgnenud šokk, büroo reaktsioon ja büroo klientide reaktsioon. Paljud kirjadest keskenduvadki sellele, kui valgustkartvad dokumendid lekkisid ja kui tõsine asi on. Lekkega on seotud ka paljud Eesti ettevõtjad.

Vaata, kes tuntud välismaalastest on skandaaliga seotud:

Vutistaar Messi varifirma ärkas ellu

Argentina vutistaar Lionel Messi, kes jalgpalli MM-il murule astub, on seoses maksudest hoidumisega olnud Hispaania ametivõimude tähelepanu all juba varasemast. Messi kasutas Belizel ja Uruguais registreeritud ettevõtteid, et hiilida miljonite eurode ulatuses maksude tasumisest. 2016. aastal paljastas Panama Paberite uurimus, et lisaks kuulub Messile veel üks varifirma – Mega Star Enterprises.

Toona ütles Messi, et ettevõte seisab «täielikult mitteaktiivsena». Uus andmeleke aga seab väite kahtluse alla. «Uruguai kontor ütleb mulle, et klient kasutab ettevõtet,» kirjutas üks Mossack Fonseca töötaja mais 2016. Mõned kuud hiljem taandas Mossack Fonseca ennast Mega Star Enterprises’ist. Messi advokaat lausus nüüd Hispaania ajalehele El Confidencial, et Mega Stari kasutati varasemas skeemis ning enam see aktiivne ei ole.

President tõttas ise tõestama

Kui reeglina võttis lekkest puudutatud inimestega ühendust Mossack Fonseca, siis oli ka neid, kes tõttasid ise oma kliendistaatust advokaadibüroole kinnitama. Näiteks saatsid Ukraina presidendi Petro Porošenko abilised büroole elektriarve, et tõestada, et mehel oli osalus Briti Neitsisaarte ettevõttes.

Araabia Ühendemiraatide presidendi šeik Khalifa bin Zayed Al Nahyani advokaadid edastasid advokaadibüroole aga salasõnaga kaitstud elektronkirja, kus sisaldus presidendi ja tema perekonnaliikmete passiga seotud informatsioon. Tänu sellele sai monarh hallata läbi maksuparadiiside oma Ühendkuningriigis asuvaid valdusi.

Kirjade seest paistis välja ka Hollywoodi märulistaar Jackie Chan, kes oli samuti Mossacki klient. Tema saatis firmale koopia oma skaneeritud passist ja American Expressi kontoväljavõtte, et vältida maksuparadiisidele registreeritud produktsioonifirmade sulgemist ja trahve puuduliku dokumentatsiooni eest.

Argentina presidendiga seotud «väga riskantne» plaan

Mossack Fonseca Panama peakorteri ja Uruguai haru vaheline kirjavahetus 2016. aasta sügisest näitab, kuidas arutati tagantjärgi dokumentide loomist, et näidata, justkui oleks ettevõte tegelikult teadnud, kes on nende asutatud varifirma Fleg Trading Co omanik – Argentina presidendi Mauricio Macri perekond.