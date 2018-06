Riik halastab väikeste eramajade ehitajatele

Kui ehitaja tahab kasutada ahikütet, võib seda teha, kuid tuleb rohkem panustada näiteks maja soojustusse. Kuna ehituses lahendused nii arenevad kui ka vananevad kiiresti, oleks tema hinnangul ohtlik, kui riik hakkaks ette kirjutama, kuidas tuleb ehitada. «Praegu riik ütleb, kui palju energiat see hoone kasutada võib,» kinnitas ta.

Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna professor Jarek Kurnitski selgitab TTÜ liginullenergia testhoone võimalusi. FOTO: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES /

Määrus ei olegi nii hull

Tema on veendunud, et kui ükskord hakkavad uued nõuded kehtima ka eramajadele, siis suuri muudatusi see kaasa ei too. «Enamik praegu ehitatavaid maju vastab B-energiaklassile ja siis tuleb taastuvenergia nõue juurde ehk päikesepaneel tuleb panna katusele,» tõi ta lihtsa näite. Kurnitski sõnul liigub Eesti ehitusturg ise uute nõuete poole, sest aina enam soovitakse B-klassi maju ja neid ka ehitatakse. B-klassi majast teeb A-klassi oma just päikesepaneel katusel. «See ei ole üldse nii hull, kui paistab,» kinnitas professor uutest nõuetest rääkides.

Professori sõnul võib arhitektide vastuseisu põhjuseks olla asjaolu, et suurema energiatõhususe nõue toob neile kaasa rohkem tööd. «Kui arhitekt teeb ainult kunsti ja delegeerib inseneridele, et tehke liginullenergiamaja, siis ei tule optimaalseid lahendusi ja need lahendused võivad kalliks maksma minna,» sõnas ta.

Kurnitski arvates pole energiatõhususe nõuete puhul probleem mitte niivõrd rahas või tehnilistes lahendustes, vaid inimestes. «Kas nemad [arhitektid] suudavad selle mõistlikult ära teha,» lisas ta.

Erand pea kogu Eesti kaugküttele

Peale väiksematele eramutele tehtava erandi plaanib riik muuta ka kaugkütte kaalumistegureid, sest võrreldes 2013. aastaga on kasutusele võetud märksa keskkonnasäästlikumaid lahendusi. Muudatus puudutab Kurnitski sõnul neid kaugküttepiirkondi, kus suures osas kasutatakse taastuvkütust (nt hakkpuitu) või on tegu koostootmisjaamaga, mis toodab korraga nii soojust kui ka elektrit. Professori sõnul puudutab see muudatus kõiki Eesti suuremaid kaugküttevõrke ehk Tallinna, Tartut ja Pärnut. «Kaugkütte leevendus teeb kortermajade rajamise lihtsamaks,» kinnitas professor.

Tema ei ole nõus arhitekt Mihkel Tüüri väitega, nagu saaksid uued nõuded peamiseks takistuseks väiksematesse kohtadesse uute majade rajamisel.

«Ehitushinnad on tõusnud viimasel ajal konjunktuuri muutumise tõttu ligi 20 protsenti ja kui ehitushind tõuseb parema energia tõhususe tõttu kaks protsenti, ei ole see põhjendatud väide,» on ta veendunud. Professori sõnul on probleem selles, et ehitushind on Tallinnas ja Võrus sama. Väikelinnas võib see isegi olla kallim, sest kohale tuleb viia nii tööjõud kui ka ehitusmaterjalid, kuid inimeste ostujõud on väiksem ja seetõttu ka ehitatakse vähem. «Aga see on laiem mure ega ole energiatõhususe probleem,» ütles ta.

