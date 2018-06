Moskvas hakkab õlu otsa saama

«Me ei arvanud, et nad soovivad ainult õlut,» ütles Reutersile üks Moskva kesklinnas asuva kallima hinnaklassi söögikoha ettekandja, kes palus söögikoha nime mitte nimetada, sest kardab kliente kaotada. Ettekandja ütles, et esmaspäeval sai neil hele õlu otsa ning varude täiendamiseks kulub neil tavapärasest rohkem aega – kuni 24 tundi. «Moskvas on tõesti palju inimesi ja nad joovad palju,» ütles töötaja. «On kuum ja on jalgpall,» lisas ta.