Instagrami aktiivsete kasutajate arv lõi miljardi piiri

Tegemist on neljanda Facebooki platvormiga, mis saavutas miljardi kasutaja taseme. Facebooki enda nime kandval sotsiaalvõrgustikul on kasutajaid üle kahe miljardi ning sõnumirakendustel WhatsApp ja Messenger enam kui miljard.

«Viis, kuidas me videosid vaatame, on muutumas,» lausus Systrom. «Alates oma käivitamisest 2010. aastal oleme hämmastusega jälginud, kuidas kogukond õitseb ja kasvab,» lisas ta.

Veel septembris oli Instagramil 800 miljonit kasutajat, kuid see on kasvanud kiiremini kui konkureerivad võrgustikud nagu Twitter and Snapchat ning on meelitanud juurde nooremaid, samas kui Facebook ise on noortesegmendis läbi teinud languse.