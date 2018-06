Bermanite salapärased tehingud Panamas

Aastaid majandasid Bermanid oma enamusosalust BLRT tööstuskontsernis Eesti osaühingu Ferriol kaudu. 2016. aasta augustis läksid Ferriol ja ühes sellega ka Bermanite aktsiad aga Maltal registreeritud SOLV International Ltd nimele.

Malta firma on rahvusvaheline maksunõustamisettevõte, keda tüürivad kaks kauaaegset Bermanite usaldusisikut: sealne maksuadvokaat Christian Ellul ja raamatupidaja Karl Schranz. Nad on finantshaid, kes teinud jõukate välismaalaste nõustamisest oma äri.

Elluli ja Schranzi haaret iseloomustab näiteks see, et just nemad ajasid asju Slovakkia ärimehe Marian Kocneri nimel, kelle rahapesu paljastamise pärast mõrvati veebruaris Slovakkia ajakirjanik Jan Kučiak.