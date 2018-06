Panamast lekkisid uued paberid, Eestiga on seotud tuhanded dokumendid

Eestiga seotud nimed teises Panama paberite lekkes Eduard Liskovski – Juhtis Eestis tänaseks kustutatud kaubaveofirmat.

Igor Marutkin – Enne surma oli seotud Vene firmaga Metalloplastmass.

Tatjana Birjukova – Talle kuulub Eestis keemilise puhastuse firma ning parfüümide ja kosmeetika hulgimüügifirma.

Oleg Harkov - Tatjana Birjukova äripartner.

Leonid Agejev – Larssen CS OÜ üks omanike koos Aleksei Saaremägiga. Larssen vahendab riiulifirmasid nii Eestis kui ka välismaal. Nendega seotud off-shore-firmasid on andmebaasides sadu.

Oleg Ten – Omab koos Leonid Agejeviga mobiiltelefonide parandust MTTC Eesti.

Kristi Jõeleht – Šveitsis elav eestlane, kes töötab sealses varahaldusfirmas Marcuard Heritage.

Erkki Peterson – Seadmete hulgimüügiga tegeleva BVT Partners osanik. 2016. aastal teenis firma ligi miljon eurot kasumit.

Anna Bandur – Plastist ehitustoodete tootmisettevõtte Onia Original Idea osanik.

Anastasia Skljarova – Eesti Ekspressi andmetel kuulus talle ja Jevgeni Skljarovile firma nimega Balchart Eesti OÜ, mida nimetasid USA mõttekojad C4ADS-i ja Human Rights First oma rahvusvahelist relvaäri kajastanud raportis. Firma üks juhte rääkis toona, et see on tõenäoliselt siiski eksitus.

Aleksei Pestrikov – Anastasia Skljarovaga seotud Balcharti teise osaniku Jevgeni Skljarovi äripartner. Larsseni klient.

Natasa Gailane – Läti ettevõtja.

Jaan Tõkke – Mitme firma juhatuse liige.

Aleksei Mürisep – Paldiski Sadamate nõukogu esimees. Panama paberite lekke ajal 2016. aasta mais andis Äripäevale intervjuu, milles keeldus selgitamast, milleks ta off-shore-firmasid kasutab.

Aleksei Tsulets – Paldiski Sadamate nõukogu liige.

Aivar Pihlak – Legalia advokaadibüroo advokaat, keda on varem Panama paberites mitmel korral mainitud.

Piret Oja – Legalia advokaadibüroo kantselei juht.

Anastasia Jefimova – Eestis elab mitu sellenimelist.

Mihhail Gnidin – BLRT üks osanike, kes perekond Bermanitega tülli minemise tõttu firmast dividende välja võtta ei saa.

Timo Sas – On tegutsenud kütuseäris ja aidanud BLRT väikeaktsionäridel üritada võita Bermane. Kunagi juhtis Koonderakonna Hiiumaa osakonda.

Aivar Urm – Eesti ärimaailma Härra Tundmatu, kes võttis Tallinna Sadamas töötatud 14 aasta jooksul välja 13 palgata puhkust. Elab välismaal.

Ingrid Timm - Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide firma Tresden pearaamatupidaja.

Carl-Jüri Piht – Varem on selgitanud, et ta nimi on maksuparadiiside lekete andmebaasis, sest tema nimel on üks kindlustusleping.

Irina Hlimonenko – Oli kuni 2015. aastani OÜ Mindvalley juhatuse liige. See on Eestiski tegutsev Vishen Lakhiani ja Kristina Mänd-Lakhiani koolitusfirma, millel on off-shore-firma paljudes tegutsemisriikides.

Urmas Toome – Tema osalusest Panama paberites tegi loo ETV «Pealtnägija» 2016. aasta mais. Õigusbüroo M. O. B. esindaja.

Jaan Labenski – Tema kohta on teada ainult see, et tal on gaasiarvestite taatluse akrediteerimistunnistus. Talle kuulub Ühendkuningriigis firma nimega Asinctor Limited.

Vladimir Pissarenko – Eestis elab mitu sellenimelist.

Mart Viitas – Advokaadibüroio Aavik & Partnerid finantsjurist.

Kristjan Pihelgas – Endise arvutifirma Arvutikeskus endine omanik.

Jaan Luht – Kahe transpordifirma omanik.

Vitali Besstsastnov – Unidenta hambastuudio ja VEPR OÜ osanik.

Gennadi Besstastnov – Maardu Elektri juhatuse liige. Varem oli kütusehulgimüügi ja aktsiisilaona tegelenud tulundusühistu Bitest juhatuse liige.

Marek Kallin – Elukutseline börsikaupleja. Investeerinud firmasse Fits.me.

Mathias Bo Mikael Granrot – Mitme firma omanik. Hestia Hotel Groupi eestvedaja.

Mihhail Dunajev – Programmeerimisega tegleva firma ITSF osanik.

Sergiy Tormasinov – Ukraina ärimees, kes on Larsseni klient.

Rainer Viikmae (Viikmäe) – Firmade Solidarum ja Baltinvest Kinnisvara esindaja.

Aleksei Vorontsov – Logistikaettevõte A-Logistics omanik.

Dmitry Shadrin – Geodeetiliste uurimistööde Geodetic Service OÜ esindaja. Firma ise kuulub Briti Neitsisaarte firmale Aphylla Corp.

Nikolai Karasjov – Kütuseveoga tegeleva firma GasOil Estonia osanik. Teine pool kuulub leedulastele.

Helen Metsaroos Fuglsang – Transpordi- ja logistikaettevõtte MSc Scandinavian Holding finantsjuht.

Voldemar Metsaroos – Seotud Helen Metsaroosi firmaga Property Alliance LTD.

Aleksandr Naboka – Kustutatud laevandusettevõte Metos Laevandus juhatuse liige.

Natalja Sokoluhina – Lennundusäris tegutseva Maarten Van Gendi esindaja. Van Gent on ka ise nimetatud Panama Paberites.

Aleksandr Semjonov – Eestis elab mitu sellenimelist.

Julia Stepanova – Eestis elab mitu sellenimelist.