Rail Balticu maksumusest ja mahtudest ei saa veel kindlas kõneviisis rääkida

Kristjan Kaunissaare sõnul on aga RB kaubaveo ärimudeliks just kaupade maanteedelt raudteele tõmbamine. «Oleme arvestanud, et umbes 80 protsenti RB-l liikuma hakkavatest kaupadest tulevad üle maanteedelt ning 20 protsenti merelt. Pelgalt inertsist kaubad transpordiviisi ei muuda, see nõuab tööd, mis tähendab RB kui uue transpordikanali turundamist ja seda, et trassi avastanud ettevõtted teevad raudteekoridori äärde investeeringuid,» rääkis Kaunissaare. Ta lisas, et juhul kui RB-d ei rajata, kasvab kaubavedude arv maanteedel aastaks 2030 üle 40 protsendi, autod on aga ühed kõige rohkem keskkonda saastavad transpordivahendid. Kaunissaare väitel peaks tänastel hinnangutel aastal 2035 uuel raudteetrassil liinil Tallinn-Pärnu-Salaspils liikuma 4,6-6,9 miljonit tonni kaupa ning selle mahu kasvades võiks 2040. aastal Tallinna ja Pärnu vahel sõita kuni 13 kaubarongi ööpäevas. Sama kaubakoguse veokitele laadides tähendaks see umbes poolt miljonit autorongi aastas. Paali sõnul on aga raudteetransiidi puhul rongide arvu kõrval oluline ka nende pikkus ehk rongidega veetava kauba maht. Venemaal on kasumlike kaubarongide pikkus umbes 800 meetrit, Kesk-Euroopas on keskmise kaubarongi pikkus umbes 500 meetrit-700 meetrit.

RB projektis kahtlejad väidavad ka seda, et kaubavedude hind ning reisirongi piletihind uuel raudteetrassil on kindlasti kavandatust suurem kasvõi seetõttu, et uue rööpmelaiusega raudtee nõuab ka teistsuguste vagunite ostmist või rentimist. Aasta tagasi esitles rahvusvaheline konsultatsioonifirma EY (Ernst & Young) kavandatava raudteetrassi tasuvusuuringut, kus on ära toodud reisirongide piletihinnad, mis täna oleksid bussipiletitest Pärnusse ja Riiga kallimad. Piletite lõpphinda mõjutavad lõppkokkuvõttes paljud tegurid. Näiteks ei tea me, kui palju maksab 2026. aastal elekter ja milliseid soodustusi on riik selleks ajaks kehtestanud või millised lõpetanud. Kristjan Kaunissaare sõnul on tänaseid hindu tuleviku võimalike hindadega väga keeruline analüüsida. «Kahtlemata oli ka bussipilet kümme aastat tagasi odavam, kui ta on täna. Milline on bussipileti hind 2026. aastal, ei ole praegu piisavat alust prognoosida. Võrdleks aga ka sõiduaegu: 40-45 minutit rongiga Tallinnast Pärnusse on enam kui kaks korda kiirem kui bussiga. Sama ka Riiga sõites. Arvestades, et juba praegu inimesed Tallinnast Riiga lendavad, ei pruugi pileti maksumus sugugi määrav olla selleks, et valikuid teha,» rääkis Kaunissaare. «Arvestada tuleks ka sellega, et me ei tõmba ära liiklust mitte ainult bussidelt ja autodelt, vaid ka lennukitelt. Bussiliikluse kiiruse märgatavat tõusu me maanteedel ette ei prognoosi,» lisas ta.

Enam kui 15 riigis tegutseva suurettevõtja Oleg Ossinovski ja ka erakonna Eestimaa Rohelised liider Züleyxa Izmailova on RB projekti kritiseerinud kui tulevikku kavandatavat «eilse päeva raudteed». Ossinovski sõnul on juba praegu näha, et RB on küll hea projekt, kuid see on valmides ajale jalgu jäänud. «Me ei projekteeri tänapäevast raudteed, vaid eilse päeva raudteed. Me projekteerime isegi üleeilset päeva,» on Ossinovski varem Postimehele antud intervjuus öelnud. Tema sõnul arendasid reisirongid Prantsusmaa raudteedel 380-kilomeetrist tunnikiirust juba 1983. aastal. «Aga meie kavandame aastaks 2026 raudteed, kus rongide keskmine kiirus on 240 kilomeetrit tunnis. 400-kilomeetrine tunnikiirus on rongi jaoks täiesti normaalne,» rääkis ettevõtja. «Mis vahe seal on, kas sõita Tallinnast Tartusse poole tunni või tunniga? Lisaks on reisijaid vähevõitu. Aga sõita rongiga Tallinnast Riiga tunni või pooleteise tunniga, on juba hoopis teine asi,» lisas Ossinovski. Kristjan Kaunissaare väitel on RB-l sõitma hakkavatele reisirongidele valitud optimaalne kiirus, mis arvestab ka Euroopa Liidu tehnilisi standardeid. «Muidugi on Eesti, Läti ja Leedu vahel raudtee parameetreid valitud arvestatud ka nende parameetrite maksumusega ja koormusega keskkonnale. Kiirema raudtee ehitamisel hakkaksid kehtima juba hoopis teised reeglid ja suureneks hüppeliselt investeeringu maksumus. Rääkimata sellest, et praegu arendavad nii Rootsi kui Taani samuti oma raudteed ja jäävad ka üldiselt selle sama piirkiiruse juurde,» ütles Kaunissaare.