7 esmakursuslaste soovitust ülikooli sisseastumiseks

Esmakursuslaste soovitused ülikooli sisseastujatele:

1) Terve gümnaasiumi vältel küsitakse sinult, et mida oma eluga edasi teed. Sind suunatakse pigem nendele erialadele, kus rohkem teenib ja millel on nii öelda tulevikku. Ära seda juttu kuula! Õpi, mida soovid. Jah, raha on vaja, aga teha terve elu midagi, mis sind ei huvita, pole seda lihtsalt väärt. Kui sa aga üldse ei tea, mis suunas oma tulevikku seada, tasub lähedastega konsulteerida küll. Võibolla tuleb just nendest vestlustest välja see õige eriala, mis sulle sobib. Samuti pakuvad kõrgkoolid aasta ringi võimalusi erialadega tutvumiseks, näiteks lahtiste uste päevadel või kõrgharidusüritustel.

2) Käi nii paljudel katsetel, kui jaksad! Proovi teha katseid erinevatesse koolidesse ning erialadele. Katsed annavad juba iseenesest hea kogemuse ja su pingetaluvus kasvab mühinal.

3) Kui sind huvitavad konkreetsed erialad, ole juba varakult kursis, millised on nõuded sisseastumiseks. Kas loeb mõni kindel lõpueksamitulemus või ainult sisseastumiseksam? See on oluline nii eksamite valikul kui ka prioriteetide seadmisel. Mõistlik on enne ka natuke kodutööd teha ja uurida, mida valitud erialad endast tegelikult kujutavad. Kui jätad midagi olulist märkamata, võib sel olla kurbi tagajärgi.

4) Esita dokumendid ja muu vajalik SAISis kohe, kui sul otsus küps! Muidu hiljem lihtsalt unustad.

5) Vestlus on enamasti sisseastumise juures lihtne osa. Ei tasu üle põdeda. Ole sina ise – kedagi teist nad ju kooli ei taha! Ole siiski hästi valmistunud. Kui katseteks on ette antud konkreetsed teemad või oskad neid ise ette näha, korda neid kindlasti.

6) Jäta endast alati hea mulje. Näiteks, kui lähed katsetele, siis kooli sisse astudes tervita ka valvelauatädi, rääkimata katse korraldajatest. Nemad võivad olla su tulevased õppejõud ja valvelauatädi saad ühel hetkel paluda, et ta su kodutöö õppejõule edasi annaks.