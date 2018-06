Gaasi suurtarbijad hakkavad maksma aktsiisi senisest mitu korda vähem

Ministeerium märgib eelnõu seletuskirjas, et Eestit on potentsiaalse investeeringu sihtriigina kaalunud nii mõnigi energiamahukas sektoris tegutsev ettevõtja, kuid nii uute investeeringute kui ka Eestis aastaid tegutsenud tööstusettevõtjate laienemisplaane on pärssinud kõrged energiahinnad.