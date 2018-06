Kõva tuul pani tuulikud täisvõimsusel pöörlema. Kui palju langeb elektri hind?

«Loomulikult on viimaste päevade tuulel olnud meie toodangule positiivne mõju,» ütles Eesti suurima tuuleenergia tootja Nelja Energia ASi juht Martin Kruus, lisades, et hetkel töötab nende Paldiski tuulepark täisvõimsuse lähedal, mis on juuni kuus väga haruldane nähtus. «Üldiselt aga on viimasel kuul valitsenud meid kõrgrõhkkond, mis on hoidnud tsüklonid ja seega tugevad tuuled eemal.»

Ta kinnitas, et tänu tugevale tuulele langevad ka elektri hinnad, kuna madala muutuvkuluga ehk odava elektri pakkumine turul suureneb. Kruus tõi näiteks, et kui juuni keskmine elektrihind Nord Pooli elektribörsil on kuni tänase päevani olnud 49 eurot megavatt-tunni kohta, siis täna on see 42 eurot megavatt tunni kohta.

Ka Eesti Energia taastuvenergia firma Enefit Greeni juht Aavo Kärmas ütles, et eile ja täna on tõepoolest ilmaolud tuulest elektri toomiseks soodsad olnud. «Näiteks eile tootsid meie tuulepargid ca 1200 megavatt-tundi elektrit, mis katab ära 400 keskmise tarbimisega kodumajapidamise aastase elektrivajaduse,» sõnas Kärmas.

Liiga väike tegija

Kuna aga Eesti tuuletootjad moodustavad Nord Pool Spoti elektribörsil üliväikse osa, ei maksa Kärmase sõnul arvata, et meie tuuleparkide kasvanud toodang mingit suuremat mõju avaldab. «Elektri hinna ja ilma seostest rääkides mõjutab elektri hinda kõige rohkem see, kui palju on sademeid ja lumesulamisvett Norras ja Rootsis, kus toodetakse hulgaliselt hüdroenergiat,» selgitas ta.

Kui Eesti tavatarbijal on võetud elektri börsipakett, kujundab tema elektrihinda ka see, missugused on tuuleolud terves regioonis, see tähendab Baltikumis ja Põhjalas. Nimelt on sinna paigaldatud arvestataval hulgal tuulegeneraatoreid, mis mingil määral suudavad elektri turuhinda regioonis mõjutada.

Samuti mõjutab meie regioonis elektri hinda Kärmase sõnul see, kas riikidevahelised ülekandekaablid on kõik töökorras või esineb rikkeid ning millised suured elektrijaamad on töös ja millised mitte. Nende mõjutegurite ja elektritootjate pakkumiste ning elektrimüüjate nõudluse sümbioosina tekib börsil elektri turuhind.

«Enefit Greeni tuuleelektrijaamade võimsus on kokku 111 megavatti ning sellega kindlasti ei suuda meie elektri turuhinda mõjutada,» lisas firmajuht.

Tallinna linnapolitsei tuvastas eile kolm juhtumit, kus pargitud autod said tugeva tuule tõttu kahjustusi. Ehitajate teel kukkus tugeva tuulega ümber puu ning tekitas kahjustusi puu läheduses parkinud kuuele sõiduautole.