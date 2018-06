Investor Mari: müüsin esimese ebaõnnestunud ostu

Tegelikult oleksin seda pidanud tegema juba varem, aga lükkasin kogu aeg edasi. Justkui lootes, et mingi ime juhtub ja ma pole ikkagi eksinud. Imet ei juhtunud ja tuli oma eksimust tunnistada. Parem hilja kui mitte kunagi.

Tallinna Vesi oli üks minu esimesi investeeringuid, ostsin seda eelmise aasta jaanuari alguses. Tallinna Vee tariifivaidlus riigiga oli küll pikk aega kerinud, kuid uskusin, et see vaidlus on juba ettevõtte aktsia hinnas kajastanud. Nii siiski ei läinud. Minu ostuhetkest peale on aktsia odavnenud pea 26 protsenti ning võtsin eile selle kahjumi sisse. Kui mullu 9. jaanuaril maksin Tallinna Vee 54 aktsia eest 754 eurot ja 20 senti ning 4,49 tehingutasu, siis eile müües sain tagasi vaid 550 eurot.

Vähemalt sain eelmisel nädalal Tallinna Veelt 19 eurot ja 44 senti dividende. Mullu sain sellelt ettevõttelt 29 eurot ja 16 senti dividende, nii et kokkuvõttes see veidi leevendab seda rahakaotust.

Samas, eks see omamoodi kooliraha jälle on. Ja selge see, et ega ühelgi investoril kõik investeeringud ei õnnestu, mõned ikka kõrbevad ka. Üldiselt soovitavad investeerimisspetsid pikalt vireleva aktsia ikkagi maha müüa ja kasutada raha millegi tulusama soetamiseks.

Natuke raha mul veel on järgmiste investeeringute jaoks, aga ausalt öeldes pean hakkama juba jälgima, et portfell liiga kirjuks ei läheks. Tean, et üle 15 rahapaigutuse ei soovita spetsialistid tavalisel väikeinvestoril teha, sest silma peal hoidmine läheb liialt keerukaks ja ajamahukaks. Minu portfellis on hetkel 12 erinevat investeeringut, neist kaheksa aktsiatesse ja neli börsil kaubeldavatesse fondidesse.

Värskeima ostu tegin, nagu paljud väikeinvestorid, Tallinna Sadamast. Märkisin 700 sadama aktsiat ja nii väikese koguse juures sain ka kõik kätte. Praeguseks on aktsia alghinnast juba 16 protsenti ülevalpool, mis rahas tähendab 191 eurot kasumit. Kuna ka ettevõtte dividendilubadused on olnud head, olen selle rahapaigutuse suhtes hetkel päris optimistlik.