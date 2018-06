Kuidas kindlaks teha, et tegu pole valerahaga?

Näiteks aastal 1881 oli hinnanguliselt pool ringluses olevatest dollaritest valeraha, kirjutab BusinessInsider. Tänapäeval aga on see, kuidas valeraha tuvastada, pidevas arengus ja muutumises.

On andmeid, et isegi esimesi vermitud münte vana-aja riikides võltsiti regulaarselt. Rooma imperaatorid näiteks tegid teadlikku võltsimist, lisades müntidesse kulla ja hõbeda kõrvale odavamaid metalle.

Mida aeg edasi, seda osavamaks on võltsijad muutunud. Nii tutvustas Kanada just äsja polümeerist rahapabereid, mis peaksid olema senistest märksa võltsimiskindlamad. Sellest materjalist rahapaberid on juba aastast 1988 kasutusel Austraalias ning ka näiteks britid, Malaisia, Tšiili, Uus-Meremaa ja Mehhiko on juba nende peale üle läinud.