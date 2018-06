Aserite riiklik naftahiid lahkus Eestist

EAS: väga kurb meel on

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) välisinvesteeringute keskuse direktori Alan Seliranna sõnul tuli SOCARi lahkumine ootamatult, kuid mingeid etteheiteid aseritel Eestile ei olnud.

Selirand, kelle meeskond aserite Eestisse meelitamisega tegeles, ütles, et aserite lahkumise taga oli peakontori otsus ettevõtte tegevused ümber struktureerida. «Me pole saanud mingit kriitikat Eesti majandus- ja investeerimiskeskkonna aadressil. Nad olid vägagi kursis, kuhu nad tulevad,» rääkis Selirand. «Nad ei kavatse Eesti kontorit kuhugi mujale viia. Pole eeldust arvata, et me oleks lüüa saanud.»

Miks aga ikkagi nii järsku pillid kokku pakiti? Selirand rääkis, et me oleme Eestis harjunud Skandinaavialiku äristiiliga, kus ettevõtted teevad strateegiaid kuni 10 aastat ette ning kaalutlevad iga sammu. «Samas on majandusruume ja ettevõtteid, kus otsuseid tehakse kiiresti. Kui SOCARi trendid ja arvutused näitasid, et neil pole mõtet siin olla, saan ma nende kiiresti otsusest täiesti aru.»

Selirand jätkas, et EAS tegeleb aastas 30-40 välisinvesteeringu Eestisse toomisega, mistõttu on paratamatu kui mõned neist lahkuvad. «Aga muidugi on kurb, väga kurb meel, et SOCAR ära läks,» sõnas ta.

SOCARi Eesti harus töötas umbes 20 inimest. «Nad kõik on oma sektori professionaalid ja leiavad kindlasti tööd. Nende järgi on Eesti tööturul vajadus olema,» avaldas Selirand lootust.