USA – Hiina kaubandussõja mõju jõudis börsidele

Aktsiaturud on kaubandussõja hirmus langenud sel aastal juba korduvalt, kuid seni on toimunud kiire taastumine, sest investorid on uskunud, et tegu on pigem president Donald Trumpi administratsiooni retoorikaga ning päris tegudeni ei jõuta. Ka reedel väljakuulutatud tollitariifide kehtestamine Hiina kaupadele, mille väärtus on kokku 50 miljardit dollarit ja mis tegelikult oli teada juba märtsis, mingeid erilisi reaktsioone turgudel ei tekitanud. Nagu öeldud, see oli juba teada ning kaupade maht võrreldes mõlema riigi majanduste mahuga suhteliselt väike.