Postimees Sisemise Tarkuse koolis: kas tõesti on võimalik õppida selgeltnägijaks?

Seda, et minu taskus on endiselt konkurent Marilyn Kerro poest ostetud kristall, millel peaks jutu järgi olema tugev energia, ei taba aga ära ei Reinut ega aurameeter. Muidugi võib probleem seisneda ka selles, et neid nii-nimetatud kristallienergiaid on seal üleüldse päris palju, sest kooliruumidega on ühenduses ka pood, kus müügil laias valikus kristalle, kivikesi, pendleid ja isegi augukestega plastmastprille, mis peaksid aitama nägemisprobleemide korral.

«Kui 20 minutit päevas läbi nende vaadata või lugeda, siis silmanägemine läheb korda,» kiidab Reinut, lisades, et ta on ise selle elavaks tõestuseks. Kui aasta tagasi olid tal pluss 1,75 prillid, siis tänu aukudega prillide kandmisele ja silmaharjutustele ta enam enda sõnul prille ei vaja. Küll aga selgitab ta, et tavameditsiini vastu pole tal midagi ning kui tervisemured vajavad kirurgilist sekkumist, siis kindlasti peaks ka vastavasse asutusse pöörduma.

Arstid imelist tervenemist ei usu

Kuna aukudega prillid hakkavad mulle rohkem huvi pakkuma, võtan koolist lahkudes ühendust oma ala spetsialistidega. «Tegu on niinimetatud nööpnõela efektiga. Selliste prillidega näeb optikahäirete esinemisel küll paremini, aga need ei paranda ega halvenda silmanägemist. Ehk siis kui inimene usub, võib kanda niipalju kui kulub,» selgitab silmakirurg Pait Teesalu mulle millega tegu.

«Juhul kui kedagi need prillid aitasid, siis oleks see tõesti kaheksas maailmaime,» ei taha ka optometrist ja Silmatera optika juhataja Jaanika Kont imelise tervenemise lugu uskuda. «Need prillide hullused käivad lainetena, viimase 24 aasta jooksul on seda täheldatud iga nelja aasta tagant, nagu olümpiamängud,» kirjeldab Kont.

Optometristi sõnul kasutavad ka arstid silmade nägemise uurimises seda sama pin-hole prilliklaasi, et teada mis ja kuidas on nägemise korrigeerimise vajadus, kuid ta ei soovita muul eesmärgil selliseid prille kasutada. «Kujutage ette, et autot juhtides või mõne masinaga töötades on teil vaateväli piiratud, mis siis juhtuda võiks,» sõnab Kont, lisades, et silmanägemine on natuke keerulisem protsess, kui vaid aukudest läbi vaatamine.

Nii pean päeva lõpuks alla andma - ühtegi imet ma oma silmaga tunnistanud ei ole ja vaatamata efektsele tšakra puhastusele ei tunne ma ka suurt eluenergia tulva. Samas ei saa ma ignoreerida fakti, et kohtusin vähemalt ühe kooli lõpetajaga, kes rääkis laia naeratusega sellest, kuidas tema elu on pärast õpinguid vaid paremaks läinud. Pöördun seetõttu veebikeskonna Skeptik.ee eestvedaja Martin Välliku poole, et kuulda tema arvamust, miks inimeste elu tšakraid ja aurasid õppides positiivsemaks muutub, kui teaduslikku alust sellel ei ole.