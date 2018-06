Lux Express sõlmis töötajatega kollektiivlepingu

«Meie eesmärk on olla hinnatud tööandja, parim bussiettevõte, kuhu iga bussijuht tahaks tööle tulla. Kollektiivlepingu allkirjastamine on märk sellest, et hoolime ja väärtustame oma töötajaid,» ütles Lux Expressi omanik Hugo Osula pressiteate vahendusel.