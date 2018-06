Eesti Pank: nõudlus välkmaksete järele on Eestis suur

«Nõudlus välkmaksete järele on Eestis täiesti olemas, sest uuringu põhjal sooviks 70 protsenti Eesti inimestest, et pankadevahelised ülekanded liiguksid praegusest kiiremini. Enam kui kolmandik soovib seejuures raha saajani jõudmist vähem kui viie minutiga,» selgitas Müller.

Müller lisas, et väikeriigina on Eestil oma eelised. Praegu pakub meil välkmakseid klientidele küll ainult SEB Pank, kuid piisab vaid viie panga liitumisest välkmaksete süsteemiga, et peaaegu kõik pankadevahelised maksed oleks võimalik teha välgukiirusel.