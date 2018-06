Eesti sai Euroopas jõukamaks

Madalam oli see näitaja seitsmes liikmesriigis ja samal tasemel kahes. SKP inimese kohta oli madalaim 49 protsenti Bulgaarias ja 61 protsenti Horvaatias. Eesti 77 protsendile jäi alla veel Ungari, Rumeenia, Läti, Poola ja Kreeka. Eestiga võrdsel tasemel oli see Slovakkias ja Portugalis ning napilt kõrgem oli see 78 protsenti Leedus, selgub Eurostati andmetest.