Õppejõud: Trumpi kaubandussõda avab «Läti Nokiale» suure võimaluse

«See ei ole mingi saladus, et Hiina ei taha olla lihtsalt iPhone'ide vabrik, vaid panna oma tehnoloogiatooted hoopis Apple'ilt ja Samsungilt ka läänes turuosa ära võtma. Viimasel ajal on üheks selliseks kehaks, kellega lääne turgusid võetakse, näiteks Huawei. Ka Eestis on Huawei telefonid aina populaarsemad. Hiinlased on häbitult kopeerinud Lääne tooteid, aga neil on ka endal väga tarku insenere, palju raha ja odavat tööjõudu. Vabal globaalsel turul oleks neil kõik eelised,» rääkis Hrustaljov.

USA otsuse taga kehtestada 25 protsendiline tollimaks ennekõike Hiina tehnoloogiasektori toodetele võib õppejõu sõnul näha nii Trumpi valimislubaduste kangekaelset täitmist kui ka USA ettevõtete siirast hirmu.

«Nähakse, et hiinlastel on suur võimalus senine mäng võita. Nii tahetakse reegleid muuta, et oma koduväljakut kaitsta. Hiinlastel on Lääne turgudel laienemiseks algatus «Made in China 2025», USA tollid on vastus sellele. Sel ajal, kui ameeriklased hiinlasi eemale hoiavad, on aga eurooplastel suurepärane võimalus ise USA turul paremat positsiooni võtta,» ütles õppejõud.

Eesti idufirmadel terendab võimalus

Hrustaljovi sõnul on Ida-Euroopa riikidel jätkuvalt eeliseks meie tööjõu suhteline odavus. «Ei ole tore mõelda, et oleme odava tööjõu maad, aga samal ajal, kuniks seda eelist veel on, peaksime seda maksimaalselt kasutama. Tootmine toimub niikuinii Aasias, aga Ida-Euroopas saab tehnoloogiatööstuse tarka poolt teha märksa odavamalt kui USA-s,» kirjeldas ta.

Näiteks Riias tegutsev ettevõte Just5 on õppejõu hinnangul sellest aru saanud ja pakub USA toodetega täiesti võrreldavaid nutitelefone väga hea hinnaga. «USA praegused esimesed tollid mobiiltelefone ei puuduta, aga Trumpi tegevust vaadates võib karta, et vastasseis süveneb. Kui tollid peaksid laienema ka tarbijatoodetele, siis avaneks lätlastel võimalus osa hiinlaste jäetud tühimikust endale võtta,» arutles Hrustaljov.