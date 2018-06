Taxify proovib Kiievi turul uuesti õnne

«Oma meeskonnaga taasavame jah. Turu olukord oli lihtsalt selline ning muutus aastatega,» ütles Taxify kaasasutaja Martin Villig BNS-ile ning lisas, et teenuse pakkumine oli Kiievis ligikaudu aasta peatunud.

Taxify on transpordiplatvorm, millel on üle 10 miljoni kliendi enam kui 25 riigis. Praegu on Taxify oma valdkonna kõige kiiremini kasvav ettevõte maailma ning keskendub Euroopa ja Aafrika turgudele. Mais kaasas Taxify investoritelt 175 miljonit dollarit.