Rahvusvaheline uuring: lätlased ja leedukad ostavad naaberriigist toitu, eestlased alkoholi

Ka uuringu läbi viinud Regioplani ekspert Jerzy Straatmeijer ütles, et leedulased tõusevad naabritega võrreldes esile oma kulutuste mahu poolest. «Kui eestlaste ja lätlaste puhul jääb suur osa oste suurusjärku kümnetes eurodes, siis leedulased kulutavad sadu. Selle põhjuseks on naaberriikide maksupoliitika – tulenevalt madalamast aktsiisist ja käibemaksust Poolas ning madalamast aktsiisist alkoholile Lätis on sealsed hinnad madalamad,» kommenteeris ta.

EY Eesti vanemkonsultandi Andrus Arbeiteri sõnul näitab uuring, et kui Leedu tarbijate ostukorv naaberriigist on mitmekesine ja hõlmab kõiki peamisi kaubagruppe, siis eestlaste puhul on fookus väga kitsas.

«Eestis on piirikaubanduse peamiseks mootoriks alkoholiaktsiis, mis on tuntavalt kõrgem kui Lätis. Seetõttu on just märkimisväärne hinnavahe selles kaubagrupis põhjuseks, miks inimesed kulutavad oma raha teises riigis. Seevastu leedulaste ostukorv on mitmekesisem põhjusel, et naaberriigis Poolas on madalam hinnatase mitmetel tootegruppidel,» märkis Arbeiter.