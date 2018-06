Metsapõlengute kustutamise kulud võivad küündida üle miljoni euro

Päästeameti teatel on viimase aja maastiku- ja metsapõlengute kustutamistega seotud kulud veel täpsemalt kokku löömata, kuid hinnanguliselt ületavad kutseliste ja vabatahtlike päästjate kulud kütusele, toitlustusele, tehnika remondile ja kutseliste päästjate ületundide tasustamisele ühe miljoni euro piiri. Täpsemalt selguvad kulud siis, kui suure tuleohuga aeg on möödas ja amet saab kulud lõplikult kokku arvestada.

Amet nentis, et oluliselt on suurenenud vajadus remontida päästetehnikat. Mitmetele metsa- ja maastikupõlengutele reageerimine on tekitanud suure koormuse ka vabatahtlike vanale tehnikale, mis vajab nüüd kulukat remonti.