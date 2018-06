Kuldar Leis: Eesti võiks liginullenergiamajade ehitamises eestvedaja olla

Olin tollase Põlva vallavolikogu esimehena projektis sügavalt sees, millegi rajamine pilootprojektina riigihangete süsteemis on väljakutse, aga, kiites asjaosalisi, täitsime eesmärgi. Tänaseks ainukese Eesti hoonena Euroopa Komisjoni konkursi RegioStars 2017 finaali jõudmine näitas, et süsteemsel lähenemisel on Eestis teadmised olemas, et rajada avalikke hooneid liginullenergiahoonetena. Ehitushind koolimajal oli 1302 euro/m2+km, see oli vaid 1,7% ja 6,4% kallim kui vastavalt kolm ja üks aasta tagasi valminud riigigümnaasiumite uute hooneosade maksumus. Loomulikult rajamise käigus oli enne hangete korraldamist hurjutamist omajagu tulevasest kallidusest. Eelnev hirmutamine on inimlikult arusaadav, kolleegid vanades EL-i riikides on samuti rääkinud 30%-st või suuremastki maksumuse tõusust, mis lõpuks taandub kõrge oskuse puhul tavahoonega samale hinnale. Kui aga oskust pole või tehakse „kullast“, siis võib hind kahekordnegi tulla.

Projekt tuleb teha põhjalik ja nutikas

Mida sellest kõigest õppida, mis on piirangud ja miks me kardame liginullenergiahooneid?

Projekteerijad peavad nutikad olema ja neile peab aega andma. Kui eskiis on piltlikult loodusseaduste vastu, siis ei päästa ka hea ehitaja ega suur raha. Seega odavaim või säravaim visand läheb pärast väga palju maksma.

Kui projekt on korralik ja järelevalve kogenud, siis ehitaja jaoks liginullenergiahoone rajamine pole mingi probleem. Seega suunakem kogemuse andmise fookust rohkem arhitekti ja järelevalve suunas.

Hoonel peab olema peremees ka peale valmimist. Erasektoris ei ole see probleem, me ju tahame, et hea asi meile tulevikus tulu toob. Avalikus sektoris on tihti teisiti, omanik on umbmäärane, kaugel ja ei hoolitse hoone optimaalseima käitamise eest. Mitte ükski hoone, ka liginullenergiahoone ei toimi kuluefektiivselt kui ventilatsioon töötab aastaringselt täispööretel või ei ole seda viie aasta jooksul osades ruumides kordagi sisse lülitatud nagu on Põlva Maavalitsuse hoonel, mida riik proovib vallale üle anda.

Liginullenergiahoonete vastu ollakse, sest puudub seal elamise või töötamise kogemus. Viimastel kuudel olen väidelnud mitmete poliitikutega, kes vestluste lõpus tunnistavadki, et teemast arusaamine piirdus päikesepaneelidega, kusjuures kahjuks see visuaalne osa on viimane mille peale hoone rajamisel keskenduda ehk siis kui karp on kehva tuleb üle võlli palju päikesepaneele panna.

Kas vanadele inimestele on vaja uusi hooned?

Kas meil üldse on uusi hooneid vaja, Eesti elanikkond ju väheneb, järelikult jääb pinda üle? See mõtteviis on juba üsna levinud. Jäämegi siis oma vanadesse korteritesse, kontoritesse, majadesse elama? Mina küll ei tahaks, sest keskmiselt 8 tundi viibib inimene tööl, koolis või lasteaias ning suurema osa ülejäänud ajast kodus ning need kaks kohta võiksid olemiselt sellised olla mis tervist ei riku.

Need arhitektid, projekteerijad, ehitajad, järelevalve tegijad kes on endale liginullenergiahoonete rajamise jõukohaseks teinud on selges konkurentsieelises, lisaks Eestile on nad oodatud ka mujal Euroopas, sest seal sama väljakutse. Kuidas vanade traditsioonidega ehitussektoris uut mõtlemist võimalikult juurutada, see on täna veel küsimus, aga ma usun, et Eestis oleme taaskord nii nutikad ja tulevikkuvaatavad, et me ei jää minevikku kinni, vaid müüme oma teadmisi energiatõhusas ehituses mujale Euroopasse, kus on ju sama väljakutse.

Kui liginullenergiahoonete rajamisel on reeglites mingeid küsitavusi, mis häirivad asjaosalisi, siis peab need konkreetselt välja tooma, seaduseloojatega arutama ja ehk saame muuta, Eestis väikse riigina on muudatuste tegemine kiirelt võimalik.