Poliitiku veofirma kukkus kahjumisse

Lajosel on tütarfirma ka Leedus, mis pakub vanametalli vedu kerevahetusseadmega varustatud autodega. Sel aastal on aga firma tegevus peatatud. Läti tütarfirma SIA Lajos LV on hoopiski likvideeritud. Ka Soome tütarfirmas OY Lajos Finland mullu majandustegevust ei olnud.

Lajose omanik Einar Vallbaum, kes on ka Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsatsiooni president, on varem korduvalt rõhutanud, et Eesti riigi poliitika suretab meie autovedajate konkurentsivõimet. Ta on seisnud vastu liiga kõrgetele kütuseaktsiisidele, mis viib meie transpordifirmad Lätti ja Leetu tankima. Samuti on ta kritiseerinud sellest aastast jõustnud teekasutustasu, mis Eesti firmadele täiendava maksukoormise peale paneb.