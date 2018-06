Ashton Kutcher investeeris Eesti idufirmasse

Küsimuse peale, kui palju Kutcher raha investeeris, vastas Veriffi esindaja, et nad ei saa investorite lõikes konkreetseid summasid avaldada.

Veriff kasutab investeeringut laiendamaks meeskonda, et olla valmis suuremateks ärimahtudeks ning arendamaks SaaS-toodet, mis teeb identifitseerimise teenuse kättesaadavaks ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Praegu töötab Veriffis 25 inimest. Aasta jooksul soovitakse laiendada arendusmeeskonda 30 inimese võrra, teatas firma.

23-aastane Veriffi asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas rääkis, et investeering on suur samm ettevõtte äritegevuse laienemise suunas. «See (meie teenus-toim) võimaldab veenduda kõikidel veebikeskkondadel ja mobiilirakendustel selles, et dokumendi – passi, juhiloa või ID-kaardi esitleja – võrdub dokumendi omanikuga. Nii saame ennetada finantskuritegusid säästes ausate inimeste ja ettevõtete raha. Meie missioon on võita interneti usaldus, olles esimene valik isikusamasuse tuvastamise teenuste valdkonnas ja seeläbi muuta Veriff tegusõnaks,» ütles ta.

Investeerimisringi juhtinvestoriks oli Mosaic Ventures. Raha panid sisse veel Taavet Hinrikus, Paul Buchheit, Elad Gil, Y-Combinator, SV Angel, ACE Ventures, LIFT99 ja Superangel. Veriffi nõukoguga liituvad TransferWise’i kaasasutaja Taavet Hinrikus ja Simon Levene investeerimisfondist Mosaic Ventures.

Mosaic Venturesi asutaja Simon Levene peab uskumatuks, et virtuaalne isikusamasuse tuvastamine on endiselt probleem 2018. aastal – eriti veel arvestades, et see piirab ettevõtete kasvamist ja uute klientide registreerimist.

«Panused on selles valdkonnas kasvamas. Kliendi tundmine on muutumas ettevõtetele eriti oluliseks uute andmekaitse regulatsioonide, online-panganduse ning alternatiivsete finantstoodete leviku tingimustes. Oleme väga rõõmsad selle üle, et saame investeerida Veriffi ning ettevõtte erakordsesse asutajasse Kaarel Kotkasesse,» lisas ta.

Kokku on Veriff kaasanud 8,4 miljoni dollari ulatuses investeeringuid 25 institutsionaalselt ja erainvestorilt. Varem on ettevõttesse investeerinud teiste seas ka Sten Tamkivi, Ragnar Sass, Taavi Kotka ja endine LexisNexise tegevjuht Andrew Prozes.

Veriffi asutas 2015. aastal toona 20-aastane Kaarel Kotkas. Toode toodi turule 2016. aasta juunis, kui kaks ettevõtet – Inbank ja Hansapost – integreerisid Veriffi teenuse vähendamaks isiku taustakontrolli protseduurist tulenevaid äririske.