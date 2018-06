Paavo Nõgene: tulin juhtima inimesi, mitte laeva

Kui märtsis tuli uudis, et teist saab Tallinki juhatuse esimees, oli paljude esimene reaktsioon, et kas tõesti Nõgene, mis seos temal laevandusega on. Tundus väga suur hüpe kultuuriministeeriumi kantsleri kohalt laevandusse.

Mulle tundus see pakkumine väga huvitav. Olen laevandusel ja lennundusel silma peal hoidnud ka varem. Tallink on suurepärane ettevõte ja mind ei kutsutud juhtima laeva, vaid inimesi. Kui kultuurivaldkonnas oli 4000 inimest, siis siin on 7200, kes kõik on oma ala professionaalid. Juhi ülesanne on ühelt poolt seada rõhke, teisalt motiveerida inimesi.

Ma ei ole kunagi suuri proovikive kartnud. Olen olnud äraootavalt ettevaatlik ja olen harjunud, et pean end kõigis ametites tõestama. Nii siis, kui minust sai Vanemuise juht, kui ka siis, kui minust sai kultuuriministeeriumi kantsler. Nüüd kindlasti pean end tõestama ka Tallinkis.

Kas olete ametis oldud poolteise kuuga tajunud Tallinkis suhtumist, et mida teie ka laevandusest teate?