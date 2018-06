Läti korruptsioonitõrjebüroo palus alustada keskpanga juhi suhtes kriminaalmenetlust

Rimšēvičs on uurimise all seoses kahtlusega, et ta nõudis ja võttis vastu üle 100 000 eurose pistise, samas kui Martinsonsi kahtlustatakse tema aitamises altkäemaksu nõudmisel. Kautsjoni vastu vabastatud Rimšēvičsil on keelatud oma ametikohustusi täita, kohtuda teatud inimestega ja Lätist lahkuda. Samas on ta lubanud keskpanga juhi ametist mitte tagasi astuda ning korduvalt öelnud, et on süütu.