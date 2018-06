Arvamusfestivalil jõuti järeldusele: kodu ja kool mõjutavad noori rohkem kui youtuberid

Noorte arvamusfestivali eestvedajad, Haapsalu noored Karl-Edward Uibo ja Dan Taidla ütlesid, et tagasiside festivalile on olnud väga positiivne ning see annab indu korraldada üritust ka järgmisel aastal. «Esimese aasta sisu oli väga mitmekülgne ning andis mõtteainet nii kuulajatele kui aruteludesse kutsutud rääkijatele,» lisasid noormehed.

Haapsalus arutleti ka selle üle, kes on noorte jaoks arvamusliidrid, millist e-Euroopat noored soovivad ning kuidas nemad ühiskondlikke probleeme lahendaksid. Noored soovivad, et tuleviku Euroopa oleks veelgi turvalisem, ning mis olulisem – et isiklik informatsioon ei jõuaks kolmandate osapoolteni ja et sellesse suhtutaks eetiliselt. Kiusamisvaba Kooli töötoas «Kuidas taltsutada kiusamist» tõstatusid seevastu küsimused, kuidas teha vahet sõnavabadusel ja kiusamisel ning mis roll on pealtvaatajal kiusamise lõpetamiseks? Youtuberite, õpetajate ja poliitikute arutelust selgus, et kuigi youtuberid on populaarsed, on noorte kõige suuremaks mõjutajaks kodu ning kool, mis laovad vaimse vundamendi kogu eluks.