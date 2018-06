Postimees geoloogidega matkal: kas kivide uurimine võib olla huvitav?

Tundub, et ka praegused gümnasistid on sellest matka jooksul aru saanud ning tunnustatud geoloogid on suutnud noored oma põnevate lugudega ära võluda. «See on väga huvitav, ma tahangi just laiendada oma silmaringi ja võib-olla IT polegi minu ala,» jagab oma muljeid Tallinna Reaalkooli õpilane Andres Sakk, kes on siiani enda sõnul mõelnud pärast gümnaasiumi lõppu minna IT-ga seotud eriala õppima. «Kui kuulata seda meest, kes asjast hästi palju teab (Olle Hints-toim), siis tundub geoloogi töö põnev. Iga väiksemagi asja kohta on hästi palju öelda,väiksest kivitükist saab järeldada väga palju,» sõnab Sakk ja nõustub, et geoloogide tööd lähedalt nähes tundub see eriala palju huvitavam.

Tutvudes siia tulnud õpilastega lähemalt, selgub, et matkale on sattunud ka tõelisi kivide fänne. «Mul on isiklikult kivide vastu väike nõrkus, olen natuke koguja ja mulle meeldib kivistisi otsida, need on väga huvitavad ja ilusad,» sõnab Reaalkooli õpilane Aurora Mikk, kes tunnistab, et kui siiani on ta mõelnud tulevikus füüsikat ja energeetikat õppida, kaaluks ta tänase päeva lõpus ka geoloogia eriala.

Tallinna Reaalkooli õpilane Aurora Mikk ja geoloog Olle Hints. FOTO: Erakogu

Pärast kannatlikku ootamist õnnestub mul lõpuks hetkeks kõrvale tõmmata ka noortest huvilistest ümbritsetud TTÜ professor Olle Hints, kes on geoloogiaga tegelenud juba 20 aastat. «Geoloogia on ebaharilik, temast ei teata palju, seetõttu on see põnev,» kirjeldab Hints oma eriala, lisades, et teadlaseks olemine on tänuväärt töö, sest sa avastad koguaeg midagi uut.

Aastate jooksul on tema sõnul geoloogide töös toimunud kahtlemata suuri muutusi. «Kõikvõimalik aparatuur on tohutult arenenud viimase paarikümne aasta jooksul. Me saame tänapäeval teha analüüse mõnest milligrammist kivimist ja selle analüüsist teha järeldusi milline oli maa kliima ja keskkond 400-500 miljonit aastat tagasi. See tundus 50 aastat tagasi täiesti uskumatu, aga tänapäeval on see reaalsus, mida tehakse igapäevaselt ka TTÜ-s,» selgitab Hints.

Vaatamata sellele, et olen päeva jooksul näinud kivide uurimist natuke lähemalt, on tegemist ikkagi rohkem õpilastele suunatud tutvustava matkaga ning õhku jääb küsimus, kuidas see kõik siis igapäevaselt välja näeb. «See töö saab alguse kivimite vaatamisest ja kogumisest. Kivim, mis kannab endas informatsiooni, liigub edasi laborisse, kust tulevad analüüside tulemused ja selle baasil tehakse järeldusi ning kogutakse andmeid suurtesse andmebaasidesse, kus paljude teadlaste ühise töö tulemusel tekib uus teadmine,» kirjeldab Hints mulle põgusalt geoloogide töö protsessi.