Teet Järvet jäi erasektori korruptsiooniasjas süüdi ka riigikohtus

Riigikohtu kolleegiumi hinnangul on ringkonnakohus ammendavalt kummutanud kaitsja väited kriminaalmenetlusõiguse rikkumiste, tõendite hindamise ja kvalifitseeritud kuriteo tõendatuse kohta. Samuti nõustub kolleegium maa- ja ringkonnakohtu põhjendustega karistuse mõistmisel ega jaga kaitsja arvamust, et Teet Järvetile karistuse mõistmisel on kohaldatud ebaõigesti materiaalõigust.