Endine tippjuht ja majandusteadlane: me võitleme praegu alkoholi, mitte joomisega

1978. aastal külastasin kruiisituristina esmakordselt Norrat. Kui olin linnas ringi luusimas, tulid minu juurde kaks Siberist pärit neidu meie laevalt ja küsisid teed, kuidas laevani jõuda. Siis said kuidagi aru, et oleme samalt laevalt. Hakkasime koos minema ja teel jagasid nad oma muljeid. Eriti üllatas neid see, et tänavatel polnud näha purjuspäi kakerdavaid inimesi. Minu jaoks oli see täiesti loomulik, kuid järgmisel päeval küsisin ikkagi kohalikult giidilt, millised on norrakate suhted alkoholiga. Vastus oli, et nende maal on asjad selged: kange alkohol on riigi monopol ning ühiskonnas on loodud õhkkond, kus ei tolereerita purjus inimesi. Purjusolekut peetakse häbiväärseks ning selles olekus isikule öeldakse, et ta ei ole norrakas, vaid soomlane (hea, et nad meid lähemalt ei tundnud!).