Uuring: eestlased asutavad Balti naabritest kaks korda rohkem ettevõtteid

Veelgi kõnekama tulemuse saab siis, kui jagada loodud ettevõtete arv tööealise elanikkonna hulgaga riikides, mis tähendab, et möödunud aastal asutati tööealise elaniku kohta Eestis 0,02 ettevõtet, Lätis 0,007 ning Leedus 0,005 ettevõtet. Nende näitajate põhjal saab väita, et eestlased on Balti naabritest 3-4 korda ettevõtlikumad.

Lisaks atraktiivsele ettevõtluskeskkonnale ja hästi arenenud iduettevõtete ökosüsteemile võib Baltimaade erineva ettevõtlikkuse taseme põhjusena näha ka demograafilisi protsesse. «Kui Eestis on väljaränne pidurdunud ning paljud varem lahkunud on leidnud tee tagasi kodumaale, siis Lätis ja Leedus on väljaränne paraku endiselt terav probleem ja seda eelkõige noorte haritud inimeste seas. Ning just nemad on eelkõige need, kellel on julgust ja ambitsiooni võtta riske ning asutada uusi ettevõtteid,» sõnas Leppänen.