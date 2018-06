Eesti ettevõtjaid ähvardavad uued petukirjad

MTA poole on viimastel päevadel pöördunud mitmed ettevõtjad, kellelt palutakse kirja teel käibemaksukohustuslase numbri (KMKR) info saatmist välismaisesse andmebaasi.

Kirja lugeja jaoks on tegemist tähelepanu testiga, sest hallis peenikeses kirjas on teavitus, et andmete saatmisega nõustub ettevõte järgneval kolmel aastal tasuma 771 eurot, selgitas MTA pressiesindaja Kaia-Liisa Kallas.