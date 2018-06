POSTIMEHE ÜLEVAADE Ambitsioonikad uusarendused annavad linnale värske näo

«Kõik neli hoonet, mis siia on planeeritud, on arhitektuurselt erinevat nägu,» kirjeldas Kosmose kino kõrvale kerkivat uusarendust Das Haus Novira Capitali turundusjuht Marin Lehtmets, «tegu on väga keskse asukohaga kesklinnas ja enam kesksemaks minna ei saakski.»