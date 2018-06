Saksa kaitseminister küsis kiratseva sõjaväe toetuseks täiendavad 25 miljardit

Ajalehe viidatud Saksa kaitseministeeriumi ettekandes seisab, et lisaraha on vaja relvaostuks, samuti tehnika ja isikkoosseisu ülalpidamiseks.

Reedel kinnitas Saksa kantsler Angela Merkel Saksa ustavust NATO kaitsekavadele, märkides, et valitsus on parandanud Budeswehri varustust ja suurendanud kaitsekulutusi. Kantsleri sõnutsi peavad kaitsekulutused jõudma 2024. aastaks 1,5 protsendini SKP-st. Ehkki see ei küündi NATO nõutud kahe protsendini SKP-st, tähendab see siiski kaitsekulutuse 80-protsendist suurenemist viimase 10 aasta jooksul.