Maaülikool sai teadustöö edendamiseks 2,5 miljonit

Ühise rahataotluse Horizont 2020 ERA Chair programmi kiitis Euroopa Komisjon heaks ning eraldatav 2,5 miljonit eurot võimaldab Maaülikoolil luua uue õppetooli ning valida seda juhtima rahvusvaheliselt tunnustatud teadlase.

Loodav õppetool hakkab ühendama kõiki toiduteemasid (liha, piim, teraviljad, taimne toit) eesmärgiga väärindada tooraine täielikult. Õppetooli loovad põllumajandus- ja keskkonnainstituudi poolelt Polli teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus ning veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool.

Polli aiandusuuringute keskuse juhataja Piia Pääso kinnitusel on projekti heakskiitmine suur tunnustus Maaülikooli tööle ning nüüd tuleb asuda plaane ellu viima. Esimese asjana on kavas välja kuulutada konkurss õppetooli juhi leidmiseks, et koostöös temaga uus õppetool üles ehitada. «Otsime tippteadlast,» sõnas Pääso ja selgitas, et kandidaatidele on päris kõrged nõudmised.

Õppetooli juht asub ametisse 1. jaanuarist 2019. Talle on jäetud suured võimalused õppetooli sisu kujundamisel ja õppetooli meeskonna loomisel. Muu hulgas on eesmärkideks tehnoloogiate väljatöötamine tooraine täielikuks väärindamiseks «zero-waste» põhimõttel. Samuti toidu (kõrval-)saaduste väärindamise tehnoloogiate õppemoodulite väljatöötamine ja lülitamine toiduteaduse magistri- ja doktoriõppekavadesse. Oluline on antud valdkonnas teadustöö ja teadlaste järelkasvu tagamine ning suve- ja talveülikoolide korraldamine, samuti ka koostöö meie toidutootjate ja töötlejatega.

Programmi käigus luuakse uus ingliskeelne õppemoodul, täiendatakse olemasolevate toiduteaduse õppekavade sisu ja kasvab kõrgetasemelise teadustöö maht. Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetooli hoidja, dotsent Ivi Jõudu sõnul on võetud siht ka koostöö suurendamisele ettevõtetega.