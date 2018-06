Putin hakkab Venemaale maksuparadiise rajama

Seaduseeelnõus on veel täpsustamist vajavaid nüansse, kuid need lahendatakse eelnõu teise lugemise käigus, vahendas Vedomosti.

Eritsoonide loomine tõusis Oreškini sõnul päevakorda tänu välispoliitilisele konjunktuurile. Minister pidas siin tõenäoliselt silmas asjaolu, et agressiivse välispoliitika tõttu lääneriikide sanktsioonide alla sattunud Venemaa oligarhide raha seaduslikkus on hakanud rahvusvahelisele kogukonnale üha rohkem huvi pakkuma. Ministri sõnul pole siin tegemist taktikalise sammuga vaid pikaajalise strateegiaga, mille eesmärgiks on Vene äri nö deofšoriseerimine. Siin pidas minister tõenäoliselt silmas asjaolu, et oluline osa Venemaa majandusest funktsioneerib läbi maailma maksuparadiisidesse registreeritud ettevõtete ning Kreml soovib sellised ettevõtted koju tagasi kutsuda.