Kütusefirmadelt eitava vastuse saanud väikevald ehitas ise tankla

Kollo toonitas, et ehituseni jõuti «haldusreformi viljastavates tingimustes» ehk teisisõnu tuli asi enne ühinemist igal juhul ära teha, sest pärast oleks see tegemata jäänudki.

Kahe tankuriga − bensiin ja diisel − tankla operaatoriks valiti Alexela. «Sedasorti tanklad − ega Illuka ainuke ole, me opereerime ka näiteks Vormsi, Kihnu ja Sõrve tanklas, millest ükski meile ei kuulu − on kohalike omavalitsuste huvides, ärilist huvi on seal vähe,» ütles ASi Alexela Oil juhatuse liige Ain Kuusik, märkides, et ettevõtja saab investeerida sinna, kus on tootlus taga.