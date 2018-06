Kuivus võtab loomasööda ja viljasaagi

Saaremaal Valjala kandis tegutsev viljakasvataja Kaido Kirst ütles Saarte Häälele, et viljaga on probleeme ja koresöödaga pole ka asi kiita. «Mingit head saaki ei tule, vihm on hiljaks jäänud,» märkis ta.

Põllumees rääkis, et paksem muld hoiab niiskust, ent Saaremaal on mullakiht enamasti õhuke ning kuigi kivi võib ju ka niiskust hoida, siis vett sealt ei tule.

Kirst märkis, et 40 päeva jooksul on sademeid olnud ainult kolm millimeetrit. «Ei mäletagi, millal asi nii hull oli. Oleks 30 mm tulnud, siis oleks võib-olla olukord veel rahuldav.»

Kaido Kirstu sõnul oli ainuke pluss see, et eelmisel sügisel oli hästi märg ja pinnavesi oli kevadel kõrge ning tänu sellele mingit niiskust veel on.