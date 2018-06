POSTIMEES MONACOS Maailma aasta ettevõtjaks sai tohutu kohaliku sotsiaalse mõjuga Brasiilia kinnisvararendaja

«Ma tänan oma perekonda, oma poegi, oma miniat,» olid brasiillasest ettevõtja Rubens Menini (62) esimesed sõnad, kui teda kutsuti Monacos toimuva piduliku gala kulminatsiooni ajal lavale. Just tema on Ernst&Youngi maailma aasta ettevõtja 2018. Tegemist on esimese Brasiilia ja tervikuna Ladina-Ameerika päritolu tiitlivõitjaga.

Menin oli üsna noor mees, kui ta mõistis, et palgatöö polnud tema jaoks. Ta tahtis muuta inimeste elusid ja teha seda viisil, mis on täis seiklusi, väljakutseid ja iseendaga rahulolu. Nii asustaski ta 1979. aastal, kui oli vaid 21-aastane, ettevõtte MRV Engenharia koos kahe kaaspartneriga.

Tänaseks, 40 aastat hiljem on ettevõttest saanud Brasiilia suurim elamukinnisvara arendaja. Menin võttis eesmärgiks esimese kodu ehitamise kõige vaesematele brasiillastele, kes seni on pidanud elama agulites. Praeguseks elab tema ehitatud elamupinnal iga 200. brasiillane. Ettevõte annab tööd 24 000 inimesele ning on kokku ehitanud 300 000 elamuhoonet.

«See on oluline mulle, aga ennekõike Brasiiliale, Brasiilia inimestele,» märkis Menin pärast auhinna üle andmist toimunud pressikonverentsil. Ta rääkis, et siis, kui ta alustas madala sissetulekuga inimestele kodude ehitusega, peeti nende ettevõtet «inetuks pardipojaks». «Kõik siin tahavad muuta maailma. Ma tahan üksnes anda oma panuse,» lausus Brasiilia kinnisvaraarendaja.

Ei tule arvatavasti üllatusena, et Menini kireks on jätkusuutlikkus - just see aspekt ettevõtluses, millele ka Monacos toimuva ärifoorumi viimaste päevade konverentsi ettekannetes on ohtralt tähelepanu pööratud. Menin usub, et tema ehituspraktikat saab viia ka teistesse arengumaadesse, kus on probleeme taskukohase eluaseme omandamisega.

Küsimusele, kellele oleks Menin ise auhinna andnud, kui see oleks tema otsustada, ütles brasiillane, et ta on siinoldud ajal tutvunud lähemalt nii Portugali, Hispaania, Argentiina kui terve rea teiste väga tugevate ettevõtjatega. «Ma arvasin, et nii tugevate konkurentide kõrval ma kindlasti kaotan,» märkis Ladina-Ameerika kinnisvaraarendaja.

Eestit esindasid sellel aastal maailma aasta ettevõtja tiitliheituses viis aastat tagasi tegevust alustanud Taxify asutajad Markus ja Martin Villig, keda paljud pidasid selleaastaseks võitjaks just oma innovaatilise äriidee poolest. Küll aga paistab, et žürii ei otsinud innovaatilisi ettevõtteid, vaid jätkas nö elutöö preemia andmise praktikat.

Ernst&Youngi aasta ettevõtja konkurss on üks suuremaid ettevõtjate tunnustamise traditsioone maailmas. 1986. aastal USAst alguse saanud konkursil osaleb Eesti kümnendat korda. Mullu esindas Eestit Viljandi külje all tegutsev pakirobotite tootja Cleveron.