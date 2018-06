POSTIMEES MONACOS Müstiline jahtlaev Monte Carlo lahes ehk Vene oligarhi mitmesaja miljoniline superjaht

Monacot nimetatakse rikkurite paradiisiks, misõttu on üsna loomulik, et Monte Carlo laht on täis erineva suurusega luksuskaatreid ja jahtlaevu.

Küll aga on ErnstjaYoungi maailma aasta ettevõtja lõppüritusel osalejatele viimastel päevadel silma jäänud kummaline jahtlaev, mille puhul on esiti raske otsustada, kas see on oma militaarse välimuse tõttu kole kui öö või tuleviku jahtlaevade esimene prototüüp.

Maailma suurim jahtlaev Monte Carlo lahes selle aasta mais FOTO: VALERY HACHE / AFP

Tegemist on Vene oligrahile Andrei Melnitšenkole kuuluva jahtlaevaga «A», mis lasti esmakordselt vette 2015. aasta sügisel Kieli linnas Saksamaal, kuid sai lõplikul valmis alles aasta aega tagasi, mullu veebruaris, vahendab välismeedia. Laev anti omanikule üle mullu mais Monacos.

Laevakere pikkus on 143 meetrit ning veeväljasurve on üle 14 000 tonni. Jahtlaeva purjed on suuremad kui üks jalgpalliplats. Laeval on kaheksa dekki ning see on kavandatud 54-liikmelisele meeskonnale ja 20 külalisele.

Laeva juhitakse kaptenisillalt, kuhu on paigaldatud mustast klaasist puutetundlik juhtimispaneel. Maksimaalne kiirus, mida jahtlaev suudab arendada, on 39km/h. Tegemist on kõrgetehnoloogilise laevaga, kus on muuhulgas võimalus jälgida ka veealust maailma.

Vaata lähemalt ka juuresolevast videost!

Laeva inseneriks oli prantslane Philippe Stark, kes oli ka Vene miljardäri varasema mootorjahi «A» insener. Varasem mudel läks Melnitšenkole maksma 164 miljonit eurot. Laeva ehitajaks oli Saksa laevafirma Nobiskrug. Tellimuse andis miljardär sisse 2011. aasta märtsis.

Nime «A» valis Melnitšenko laevale väidetavalt seetõttu, et see oli registrites alati esimene. Laev sõidab Bermuuda lipu all.

Andrei Melnitšenko, kelle varade väärtuseks hindas ajakiri Forbes 2017. aastal 11,38 miljardit eurot, on maailma kõige rikkamate inimeste nimekirjas 89. kohal ning rikkuselt üheksas Venemaal.