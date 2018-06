POSTIMEES MONACOS Millised ettevõtted jahivad eestlaste Taxify kõrval maailma aasta ettevõtja tiitlit?

«See on nagu iludusvõitlus – ega sa väga täpselt ei tea, mida lõpuks žürii valib. Oleneb, mis mastaape siin vaadata. Mõnel turul mõni ettevõte teenindabki sadu miljoneid kliente. See on üks mastaap. Soome ettevõte teeb üsna pisikest asja – elektrilahenduste firma, kus on 30 töötajat –, seal see mastaap ei saagi olla nii suur,» kirjeldas Taxify kaasasutaja Martin Villig, millised ettevõtted on jõudnud nende kõrval Ernst&Youngi maailma aasta ettevõtja lõppüritusele Monacosse.

See tähelepanek peab paika, maailma finaali jõudnud ettevõtted on mõnes mõttes omavahel täiesti võrreldamatud. Kui vaadata nö Vana-Euroopa ja Ladina-Ameerika finaliste, siis nende hulgas on oluline roll traditsioonilistel pereettevõtetel.

Kolmanda-neljanda põlvkonna juhitavad ettevõtted

Näiteks Austria finalist on 1966. aastal asutatud sealihatootja Steiererfleish, mis alustas väikese pereettevõtena, kuid on nüüd asutaja tütre Karoline Scheucheri käe all kasvanud üheks Austria suurimaks sealiha töötlemisega tegelevaks ettevõtteks. 2017. aastal oli ettevõtte käive 318,21 miljonit eurot ja see andis tööd 700 inimesele.

Saksamaa finalisti Coroplast Groupi juht on Natali Mekelburger, kes võttis äri üle oma isa käest, too omakorda oma vanemate käest. Ettevõte teeb allhankeid autotööstusele, teiste hulgas näiteks Volkswagenile, Mercedesele ja Teslale. Ettevõte annab tööd 5700 töötajale, selle käive on 500 miljonit eurot aastas.

Itaaliat esindab luksussuusariiete tootja Moncler, mis 1990. aastate lõpus oli pankroti äärel, kuid tänase tegevjuhi Remo Ruffini käe all on ettevõte leidnud täiesti uue elu. Esimese otsusena otsustas Ruffini laiendada tootevaldkonda, näiteks asuda tootma luksuslikke suusariideid naistele ja noortele. Ruffini viis ettevõtte ka 2013. aastal börsile, kaasates selle sammuga 4,23 miljardi eurot. See on olnud Itaalia üks suurimaid IPO-sid.

Hispaaniat esindab maailma aasta ettevõtja konkursil üsna populaarse õlle Estrella Galicia tootja Hijos de Rivera, mis on astutatud 1906. aastal. Praegu on pereettevõte liikunud neljanda põlvkonna kätte ning alates 2008. aastast on nad kolmekordistanud nii tootmist, müügitulu kui kasumit. Ettevõttes töötab üle 1000 töötaja ja nad tegutsevad kokku 50 riigis.

Traditsiooniliste ettevõtetena leiab finaliste seast ka mitu ehitus- ja inseneriteenuseid pakkuvat ettevõtet. Nende hulka kuulub näiteks Summa Türgist, mis on ehitanud haiglaid, kortermaju, lennujaamu, ostukeskusi ja pilvelõhkujaid nii Venemaal, Rumeenias, Moldovas, Türgis, Ekvatoriaal Guineas kui ka Aafrikas.

Raskeid režiime trotsinud firmad

Ka on finalistide hulgas mitmeid Ladina-Ameerika ettevõtteid, kes on hoolimata raskete aegade – ennekõike diktatuuride ja piirkonna majanduskriiside kiuste – pidanud vastu tänase päevani, mistõttu nähakse neid väga oluliste tööandjatena oma riikides.

Tšiili finalist on 1958. aastal asutatud madratsitootja Colchones Rosen, mis alustas samuti väikese ettevõttena, kuid toodab tänaseks 4000 madratsit päevas. Ettevõte tegutseb kaheksas riigis ja annab tööd üle 3000 inimesele. Ettevõtet tabas valus löök 1973. aasta poliitilise kriisis ajal, kui perekond kaotas kõik ja pidi täiesti nullist alustama.