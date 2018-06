Uuring: kõrgkoolid toetavad eestikeelse õppe säilimist

Viimase kümne aasta jooksul on ingliskeelne õpe kasvanud just teisel õppeastmel ning eri õppekavagruppides erinevalt. Analüüsist selgub, et ingliskeelse õppe laienemine on tingitud nii üliõpilaste vähenemisest, soovist parandada õpetamise kvaliteeti kui ka tasuta eestikeelsele kõrgharidusele üleminekust. Ingliskeelse õppe mahu kasvu tulemusena on märkimisväärselt kasvanud ka välistudengite arv.