Miljonäride käes on nüüdseks pool maailma varast

Eraisikute varandus kasvas möödunud aastal 202 triljonile dollarile – kasv võrreldes 2016. aastaga tervelt 12 protsenti, seisab raportis. Ehk: inimeste käes on rohkem raha kui kogu maailma SKT – 81 triljonit dollarit.

Eelkõige on selle taga kiire majanduskasv ja võimas buum aktsiaturgudel. Kui 2012. aastal oli miljonäride kätte koondnud ligikaudu 45 protsenti maailma varandusest, siis nüüd on see osakaal jõudnud 50 juurde.