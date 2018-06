POSTIMEES MONACOS Villigite vastu tunnevad huvi ka mainekad majandusväljaanded

«Eks nad küsivad, mis meie väljakutsed on olnud kasvades, mis meie erinevus on Uberist, mis riikidesse me järgmisena tahame minna, mida me oma investorite käest oleme saanud, mis nende autotootjate huvi on,» loetles Taxify kaasasutaja Martin Villig.

Kui tegemist on väljaannetega riikidest, kus Taxify juba tegutseb – nt Slovakkia, Poola ja Tšehhi –, uuritakse nende käest ka, kuidas nad selle konkreetse riigi regulatsioonidega rahul on, keda seal konkurentidena näevad ning kas neil on ka teistesse linnadesse lainemise plaani.

Kui tegemist ei ole väljaannetega nendest riikidest, kus Taxify juba tegutseb – näiteks Jaapan, Korea ja Hiina –, siis uuritakse, millal nad sinna jõuvad. Küll aga peab Villigite vastus neile pettumuse valmistama, kuna Aasiasse niipea minna ei plaanita.

Üle 20 meediaväljaande tahab rääkida

«Tahame kõige paremad Euroopas olla ja siis vaatame edasi,» põhjendas Markus Villig. «Siin on veel linnasid küll, kuhu minna. Suurtes linnades on vaja suurem turuosa saada – Pariisis ja Londonis,» lisas Martin Villig, viidates järgmise aasta ühele kõige olulisemale eesmärgile.

Ka esitatakse kõige tavalisemaid küsimusi – mismoodi nende lugu alguse sai, kuidas äri on üles ehitatud ning kuidas ettevõttel viis aastat pärast asutamist läheb. «Üldiselt nad finantsidesse ei lähe, pigem käib jutt ärimudeli ümber,» märkis Martin Villig.

Taxify asutajaid Monacos Ernst&Youngi Eesti büroo poolt saatev programmijuht Kristiina Gutor luges eile kokku 21 väljaannet, kellele Taxify asutajad Monacos olles intervjuu annavad. Täna keskpäevaks olid nad muuhulgas juba kohtunud Slovakkia ja Forbesi Jaapani väljaandega.

Ka eile enne žürii ette minekut jõudsid Villigid oma kümmekonna ajakirjanikuga vestelda. Näiteks tundis nende vastu huvi Portugali meedia, Argentiina ajakirjandus ja kolm Tšehhi väljaannet. Muuhulgas andsid nad videointervjuu ka mainekale majandusväljaandele Financial Times.

Viimasel on käsil lugude seeria väljaspool USA-d asuvatest tehnoloogiaettevõtetest ja kuidas nad mõjutavad Ameerika tehnoloogiasektorit. Lisaks Taxifyle pakkusid neile huvi veel mõned maailma aasta ettevõtja finalistide hulka jõudnud tehnoloogiaettevõtet, keda on võimalik USA tehnoloogiahiidudega kõrvutada.

Kohtutud on ka Austraalia meediaga. Plaanis on intervjuud Kanada, Poola ajakirjanike – sh Poola CNBC-iga –, Forbes Ungariga, Hiina majandusajakirja ja veel mitme teise majandusväljaandega.

«Meil on tavakliendile kasutatav teenus. Kui me teeks ka väga nišiasja – millest enamus inimesi ei tea – , siis ei oleks ka nii huvitav sellest kirjutada,» pakkus Markus Villig, miks nende vastu on Monacos niivõrd suur meediahuvi tekkinud. Kuivõrd riike, kus Taxify juba tegutseb, on üsna palju, siis tundub loomulik ka, et kohalik meedia tahab tutvustada inimesi, kes on ettevõtte taga.

Samas võib niivõrd suure meediahuvi taga olla ka põhjus, mida väljendas üks kohapeal olev ajakirjanik: «Kõik räägivad siin eestlasest kui võitjatest.»