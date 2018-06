Markus ja Martin Villig – vennad, kes lubavad säästa teie aega ja raha

Öeldakse, et kõik algab ideest. Kuid ideed, nagu ilmneb järgnevast usutlusest, ei maksa ületähtsustada. Otsustav on hoopis see, kas te suudate oma idee ellu viia. Ja seda, kas suudate, otsustab omakorda see, kas teis leidub piisavalt teotahet ja õppimisvõimet. Need on omadused, mis määravad teie edu, mitte varasemad kogemused, isegi mitte haridus.