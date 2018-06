Airbus ei lase riikidel sekkuda järgmise Euroopa ühise hävituslennuki arendamisse

Airbusi tegevjuht Tom Enders ütles Saksa väljaandele Frankfurter Allgemeine Zeitung, et Prantsusmaa ja Saksamaa otsus luua ühine hävituslennuk on suur samm edasi Euroopa sõjalise koostöö tihendamisel, kirjutab Reuters .

Endersi sõnul jõudsid Airbus ( Eurofighter Typhoon ) ja Dassault Aviation ( Rafale ) uue lennuki arendamise osas üllatavalt kiiresti kokkuleppele ja panid paika, mille eest kumbki ettevõte hävitaja arendamisel vastutab. Küll aga hoiatas Enders, et valitsused ei tohi sellesse protsessi sekkuda.

«See projekt saab õnnestuda ainult siis, kui me ei lase riikidel esitada nõudmisi tarnijate ja valmistamiskohtade suhtes. Muidu lõppeb see ainult katastroofiga,» ütles Enders.

Tegevjuhi sõnul on riikide poolsed nõudmised ühiseid sõjalennuki projekte minevikus juba korduvalt kahjustanud. Ta tõi näiteks A400M transportlennuki programmi, millesse Airbus on pidanud matma juba täiendavad 1,3 miljardit eurot, sest selle valmistamine on erinevate nõudmiste tõttu halvasti struktureeritud.