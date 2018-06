Eesti inflatsioon oli mais euroala kiireim

Euroopa Keskpanga (ECB) inflatsioonieesmärgiks on veidi alla 2 protsendi ning selle saavutamiseks on keskpank tarvidusele võtnud ebatavalised rahapoliitikameetmed nagu kvantitatiivne lõdvendamine (QE) ning madalad intressimäärad.

Neljapäeval teatas ECB, et varaostuprogrammi vähendatakse septembrist poole võrra 15 miljardile eurole kuus ning 2019. aastast see lõpetatakse, juhul kui laekuvad andmed kinnitavad ECB inflatsiooniväljavaadet. Samuti viidati, et inflatsiooni püsival kohandumisel võidakse intressimäärasid tõsta tuleva aasta teises pooles.