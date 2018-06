SEB: keskpangad karmistavad rahapoliitikat

Kinnitust anti ka selle kohta, et esmakordselt peale 2011. aastat, võib Euroala 2019. aasta suvel ees oodata intressitõus. Kuigi edasiste plaanide kohta konkreetsemat infot ei antud, siis SEB prognoosi kohaselt järgneb teine intressitõus veel ka 2019. aasta septembris, mille tulemusena jõuab hoiustele kehtestatud negatiivne intressimäär lõpuks nullini ja peamiste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär tõuseb 0,25 protsendini. Nende sammude mõju saavad tundma ka kodulaenu võtnud majapidamised, sest järgmise aasta septembris peaks lõpuks plusspoolele jõudma ka Euribor.

Põhjust rahapoliitika karmistamiseks annab kiirenev hinnatõus. Hiljuti avaldatud mai inflatsioonistatistika näitas, et hinnakasv kiirenes aastases võrdluses 1,9 protsendini, mis võrreldes aprilli 1,2 protsendiga on suur hüpe. Tugeva tõusu tegi ka tooraine- ja toiduaine­hindasid eirav alusinflatsioon, kasvades aprilli 0,7 protsendi asemel 1,2 protsenti. Pigem andis see statistika keskpangale viimasteks otsusteks siiski ajendi, kui tegeliku põhjuse.

Nimelt on EKP varasemalt on selgelt välja öeldud, et kuupõhiste kõikumiste asemel vaadatakse inflatsiooni pikemaajalise trendina. Otsuste tõeliseks tagamaaks on paljude euroala riikide kasvav rahulolematus ülileebe rahapoliitikaga, mis nende hinnangul ei soosi lõunapoolses Euroopas tegelikult tarvilikke majanduspoliitilisi reforme. Aina suurem mure on ka see, kas intressimäärade normaliseerimisega jõutakse enne järgmist majandus­tsükli pöördepunkti piisavalt kaugele, et uue kriisiga võitlemiseks lahingumoona jätkuks.

Samas leiab endiselt küllaga põhjuseid leebe rahapoliitika jätkamiseks. Itaalias on võimule saanud populistlik valitsus, kes näib küll olevat oma esialgsetest äärmuslikest lubadustest taganenud, kuid kelle edasine käitumine püsib ettearvamatuna. See tekitab turgudel ebakindlust ja valitsuse iga hoogsam väljaütlemine võib Itaalia võlakirjade intressimäärad taas kõrgustesse tõsta.

Kui lõhe Itaalia ja Saksamaa võlakirjade tootluste vahel peaks püsivalt suureks jääma, seab see keskpanga edasiste sammude astumisel väga ebamugavasse positsiooni. Ühe huvitava spekulatsiooni kohaselt otsustas keskpank teavitada võlakirjaostuprogrammi lõpetamisest ja peatsest intressitõusust just seetõttu, et saata Itaaliale sõnum: rahapoliitika karmistamine jätkub hoolimata riigi valitsuse soovist veelgi suuremate võlgade arvelt rohkem kulutada.

Lisaks poliitilisele ebakindlusele on tänavu nõrgenenud ka euroala reaalmajandus. Euroala, seejuures eriti Saksamaa tööstustoodangu kasv on viimastel kuudel olnud kesine ja ka ettevaatavad indikaatorid ei anna kindlust olukorra paranemisest. Koos viimaste rahapoliitiliste otsustega uuendas keskpank ka majandusprognoosi, langetades ootused euroala selleaastaseks SKP kasvuks varasemalt 2,4 protsendilt koguni 2,1 protsendile.

Pikemas plaanis on see jõuka Euroopa jaoks siiski üsna mõistlik kasvutempo, mida aeglane intressitõus ei tohiks liigselt häirida. Tänase tempo juures tundub siiski aina reaalsema väljavaatena, et järgmisesse majanduskriisi siseneb Euroopa palju väiksema mänguruumiga intresside kärpimiseks.

